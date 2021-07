New World od Amazonu może uszkadzać karty NVIDIA RTX 3090

Amazon

Jeśli ktoś wydaje przeszło dziesięć tysięcy złotych na kartę graficzną z najwyższej półki, prawdopodobnie spodziewa się, że bez problemu odpali każdą grę przy wysokich ustawieniach graficznych. Niestety, niektórzy posiadacze układów NVIDIA RTX 3090 niemiło zaskoczyli się po uruchomieniu najnowszego MMO od firmy Amazon.

Po starcie zamkniętej wersji beta New World w sieci zaczęły pojawiać się informacje o rzekomym „masowym” uszkadzaniu kart z linii RTX 3090 przez tę produkcję. Część graczy skarżyło się, że gra zawiesza komputer, a w skrajnych przypadkach dochodzi nawet to fizycznej awarii podzespołu graficznego, który odmawia dalszej współpracy.

W pierwszym oświadczeniu wystosowanym w tej sprawie do dziennikarzy The Verge przedstawiciele Amazonu stwierdzili, że niewielki odsetek graczy faktycznie miał pewne problemy techniczne z poprawnym działaniem New World na komputerach wyposażonych w najwydajniejsze układy graficzne. Firma nie odnotowała jednak związku niepoprawnego działania gry z uszkadzaniem podzespołów ani w trakcie programu testów alfa, ani po uruchomieniu bety.

Nagłośnienie sprawy w mediach zmieniło jednak podejście korporacji do tego problemu. Amazon wydał oficjalne oświadczenie, które pozwala przypuszczać, żę ich gra faktycznie mogła przyczynić się do awarii części kart:

Zanotowaliśmy dwa zgłoszenia serwisowe, którym przyglądamy się oraz kilka raportów z forum o wysokim zużyciu układu GPU, które wiążemy z bogatą szatą graficzną gry. Dostarczyliśmy ustawienia pozwalające zmniejszyć jakość grafiki, co przełoży się na zredukowanie obciążenia układu graficznego, jeśli gracz będzie chciał z nich skorzystać.

Mimo iż korporacja nie przyznała się otwarcie do tego, że New World może przeciążać część kart graficznych, wdrożono łatkę obniżającą liczbę klatek na sekundę generowanych przez grę w menu aplikacji. Jak się bowiem okazało, to ten element zmuszał najwydajniejsze RTX-y 3090 do pracy przy pełnym obciążeniu, generując nawet tysiące klatek na sekundę, co mogło doprowadzać do przegrzewania się podzespołów.

Nie wiadomo, jak wielu użytkowników mogło paść ofiarą tego błędu, o skali problemu prawdopodobnie dowiemy się dopiero za kilka lat. Testy beta New World potrwają do 2 sierpnia, a 31 sierpnia gra trafi do powszechnej dystrybucji.