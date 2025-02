Sean Bean pojawi się w nowym Robin Hoodzie. Zagra jednego z klasycznych złoczyńców

Sean Bean Online

Sean Bean został wybrany do roli Szeryfa z Nottingham w nadchodzącym serialu Robin Hood . Produkcja stworzona przez Lionsgate TV i showrunnera Johna Glenna, opisywana jest jako nowoczesne spojrzenie na klasyczną opowieść, które łączy historyczną autentyczność, psychologiczną głębię i większy nacisk na relację między Robin Hoodem i Marianą.

Bean zagra Szeryfa z Nottingham, który w nowej wersji ma być ukazany jako mąż stanu, strateg i budowniczy samego Nottingham. Antagonista będzie też kochającym ojcem, politykiem i kuzynem króla Henryka II. Przebiegły i pragmatyczny, rządzi żelazną ręką, nie z powodu okrucieństwa, ale z niezachwianą wiarą, że prawo, według Normandczyków, musi zostać zachowane.

Robin Hood - opis fabuły

Po normańskiej inwazji na Anglię, Rob i Marian, syn leśniczego i córka normańskiego lorda, zakochują się w sobie i wspólnie toczą walkę o wolność oraz to, co słuszne. Rob staje się liderem grupyy zbuntowanych wyrzutków, a Marian infiltruje dwór królewski. Oboje zaczynają współpracować, by powstrzymać korupcję i przywrócić pokój w królestwie.