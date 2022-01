Nicolas Cage - gwiazda Renfielda zdradza zaskakujące inspiracje do roli Drakuli

fot. ADME Studios // Blue Budgie Films Limited // Dark Mark Productions

Nicolas Cage, który w filmie reżysera Chrisa McKaya wcieli się w Drakulę, ujawnił, w jaki sposób zaczerpnął inspiracji do swojej własnej wersji kultowego bohatera. Oglądając wcześniejsze produkcje inspirowane słynną powieścią Brama Stokera, aktor wyciągnął następujące wnioski: ''Chcę, aby wyróżnił się w wyjątkowy sposób, od swoich poprzednich wcieleń. Więc myślę, aby naprawdę skupić się na ruchu postaci.'' W tym celu aktor sięgnął po dzieła kinematografii, które podzielają jego wizję: ''Widziałem Malignant i myślałem nad tym, co bohaterka zrobiła ze swoimi ruchami- a nawet Ringu z postacią Sadako Yamamura… Chcę skupić się na tym, co jeszcze można osiągnąć tym ruchem i głosem.''

Aktor odniósł się także do gatunku filmu: ''Kiedy otrzymujesz właściwy ton komedii w połączeniu z horrorem - jak w Amerykańskim wilkołaku w Londynie- to musi być strzał w dziesiątkę. Tego właśnie szukam - czegoś nowego do wniesienia do postaci i także tego doskonałego tonu komedii i horroru”.

Nicolas Cage nie chce być nazywany aktorem

Nawiązując do swojego podejścia do pracy na planie filmowym, Nicolas Cage ujawnił również, że wolałby pożegnać się z obecnym statusem aktora: ''Dla mnie to zawsze oznacza: On jest świetnym aktorem, dlatego jest świetnym kłamcą. Więc ryzykując, że zabrzmię jak pretensjonalny dupek, lubię słowo 'aktor teatralny', ponieważ oznacza to, że wchodzisz do swojego serca, lub wchodzisz do swojej wyobraźni, swoich wspomnień lub snów, i dajesz coś w zamian, komunikując się z publicznością. Stanislavski powiedział, że najgorszą rzeczą, jaką może zrobić aktor, jest naśladowanie. Będąc trochę buntownikiem, chciałem złamać tę zasadę.''- wytłumaczył.

Efekty pracy Nicolasa Cage'a nad filmem Renfield prawdopodobnie zobaczymy w 2023 roku. Produkcja nie otrzymała jeszcze oficjalnej daty premiery.

