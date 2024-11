Wielki eksperyment w MCU już za 2 lata? To ma być konsekwencja Avengers: Doomsday

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie jest wykluczone, że Marvel w 2026 i 2027 roku zdecyduje się przeprowadzić wielki eksperyment w MCU i zabrać swoich bohaterów do Bitewnego Świata, doskonale znanej z komiksów planety, na której postacie Domu Pomysłów toczyły ze sobą zażarte walki. Choć o ukazaniu Battleworld na ekranie mówiło się od dawna, Alex Perez z The Cosmic Circus raportuje, że okazją do takiego posunięcia stanie się film Avengers: Doomsday i działania Doktora Dooma. Według źródeł dziennikarza wszystkie niezatytułowane jeszcze produkcje Marvela z lat 2026-2027 będą w rzeczywistości układały się w jeden wątek i pokazywały zmagania herosów w Bitewnym Świecie.

Perez dzieli się również innymi doniesieniami:

Alden Ehrenreich w serialu Ironheart ma wcielić się w rolę Ezekiela Stane'a, syna Obadiaha (złoczyńcy z filmu Iron Man z 2008 roku) - aktor najprawdopodobniej wystąpi w MCU tylko w tym projekcie;

w serialu Vision faktycznie pojawią się FRIDAY i JARVIS, choć Perez nie rozstrzyga, czy zobaczymy ich jako syntezoidy oparte na sztucznej inteligencji, czy w ludzkiej wersji;

tajemniczym filmem Marvela, który zaplanowano na luty 2026 roku, ma być Blade - dziennikarz twierdzi, że prace nad scenariuszem "zmierzają do punktu, w którym wszyscy zainteresowani poczują się komfortowo";

Nova koniec końców otrzyma samodzielny projekt, przy czym będzie to jedno z pierwszych przedsięwzięć Marvela po zakończeniu Sagi Multiwersum;

Wonder Man pojawi się w nadchodzących filmach o Avengers.

