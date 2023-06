Nicolas Cage odwiedził Hideo Kojimę. Internauci snują teorie

fot. materiały prasowe

Hideo Kojima to japoński twórca, który znany jest nie tylko ze swojego charakterystycznego stylu, ale też ze współpracy z gwiazdami kina oraz nietypowych sposobów na promocję swoich produkcji. Nic więc dziwnego, że jedno opublikowane przez niego zdjęcie wystarczyło, by wzbudzić wielkie zainteresowanie wśród internautów i jednocześnie zachęcić ich do snucia różnych teorii na temat tej fotografii.

Na koncie Kojimy na Twitterze pojawiło się zdjęcie, na którym u boku Japończyka pojawia się Nicolas Cage. Aktor odwiedził studio Kojima Productions, co naturalnie wywołało dyskusje. Gracze podejrzewają, że Cage może wystąpić w jakiejś roli w Death Stranding 2, czyli nadchodzącej kontynuacji gry z 2019 roku. Warto przypomnieć, że już poprzednia odsłona miała iście gwiazdorską obsadę, bo znaleźli się tam między innymi Norman Reedus, Guillermo del Toro, Margaret Qualley czy Léa Seydoux. Nie brak również innych głosów - według części internautów Cage mógłby dołączyć do innego, nieujawnionego jeszcze projektu.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1669297559339438081

O tym, co wyniknie z wizyty Cage'a w Kojima Productions, być może dowiemy się więcej w przyszłości, ale już w lipcu tego roku popularny aktor pojawi się w DLC do gry Dead by Daylight.