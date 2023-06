Lies of P cieszy się dużym zainteresowaniem. Twórcy chwalą się popularnością wersji demo

fot. Neowiz

Do premiery gry Lies of P zostały jeszcze równe trzy miesiące. Produkcja studia Neowiz, inspirowana takim grami, jak Bloodborne, doczekała się jednak wersji demonstracyjnej i ta cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Studio podzieliło się ciekawą informacją: w zaledwie tydzień od udostępnienia, demo zostało pobrane ponad milion razy (nie podano dokładnego podziału na platformy, dlatego też nie wiadomo, gdzie po produkcję sięgnęło najwięcej osób). Co więcej tytuł ten trafił do pierwszej trójki twitterowych trendów na świecie, a także odnotował wysoką oglądalność na platformie Twitch, gdzie poczynania graczy w mieście Krat śledziło ponad 170 tysięcy osób jednocześnie.

https://twitter.com/Liesofp/status/1669781893435510784

Warto jednak zaznaczyć, że demo Lies of P nie będzie dostępne cały czas. Gracze mogą sprawdzić je na PC i konsolach jedynie do 27 czerwca. Po tym terminie przestanie ono być dostępne do pobrania i nie wiadomo czy jeszcze powróci w przyszłości.