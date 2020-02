Nie czas umierać - czas trwania filmu. Najdłuższe przygody Bonda

W końcu ujawniono czas trwania filmu Nie czas umierać. Wynosi on 2 godziny 43 minuty. Oznacza to, że będą to najdłuższe przygody Jamesa Bonda w historii. Do tej pory ten rekord należał do Spectre, które czas trwania wynosił 2 godziny 40 minut. Informację podała amerykańska sieć kin Regal.

Dystrybutor Nie czas umierać na razie oficjalnie jej nie potwierdził, ale do tej pory podobne sytuacje w 100% się potwierdzały, więc niewątpliwie tak będzie również tym razem.

Przypomnijmy, że to ostatnie przygody Jamesa Bonda w wykonaniu Daniela Craiga. Film rozpocznie się od tego, że Bond wypoczywa na Jamajce, ponieważ przeszedł na emeryturę. Dawny przyjaciel prosi go o pomoc, więc James wraca, by zmierzyć się z najgroźniejszym przeciwnikiem.

W obsadzie produkcji znajdują się Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ana de Armas, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen i Christoph Waltz.

Zobacz także:

Nie czas umierać - premiera w Polsce już 3 kwietnia 2020 roku. Amerykanie obejrzą film prawie tydzień później.