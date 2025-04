Max wprowadza nową funkcję w USA. Ile kosztuje i co trzeba o niej wiedzieć?

Fot. Materiały prasowe

Warner Bros. Discovery w 2024 roku zapowiadało, że podobnie do Netflixa stanie do walki ze zjawiskiem współdzielenia kont, które w ubiegłej dekadzie było bardzo popularne na streamingu i nawet promowane przez wiele z platform, które teraz dominują na rynku. Zapowiedziano łagodne, małe kroki mające na celu zweryfikowanie kont, które korzystają z usług serwisu w sposób łamiący regulamin. Teraz Deadline poinformowało o kolejnych krokach Max, które raz jeszcze idzie śladem Netflixa.

Max wprowadził opcję dodania jednego dodatkowego użytkownika do gospodarstwa domowego. Opcja ta kosztuje w USA 7,99 (ok. 30 złotych) dolarów miesięcznie. Tylko jedno dodatkowe konto może zostać przypisane do takiego gospodarstwa. Na razie nie zdradzono informacji, kiedy ta funkcjonalność zadebiutuje w polskiej wersji platformy. Można się spodziewać, że stanie się to niebawem.

Cały proces umożliwia dodatkowej osobie stworzenie własnego konta Max, które później otrzymuje specjalne zaproszenie przez osobę zarządzającą kontem głównym danego gospodarstwa domowego. Osoba dołączająca ma dostęp do tych samych funkcjonalności, co konto główne. Konto dodatkowe operuje jednak na oddzielnym loginie. Taki użytkownik może oglądać zawartość serwisu wyłącznie na jednym urządzeniu w jednym danym momencie.

