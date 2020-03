Nie czas umierać - premiera zostanie przesunięta przez koronawirus? Tego chcą fani

Czy koronawirus wpłynie na opóźnienia wielkich premier? Wiele na to wskazuje, że jest to możliwe. Do producentów filmu Nie czas umierać trafił list otwarty od najbardziej znanego portalu fanowskiego Mi6-HQ, którego informacje o serii przygód Bonda zawsze były w pełni trafne. Wydali też kilka książek o kulisach Bondów.

Fani w imieniu widzów zwracają się do studia MGM i Universal, aby opóźnili premierę na przynajmniej lato 2020 roku. Proszą, aby wzięli pod uwagę zdrowie ludzi ponad promocję i chęć zysku. Wszystko przez lęk przed koronawirusem, który trafia w różne zakątki świata, w tym do USA. Chcą przesunięcia jedynie o kilka miesięcy, ponieważ eksperci uważają, że do tego czasu epidemia zostanie opanowana.

Autorami listu otwartego są James Page, współzałożyciel strony oraz David Leigh, założyciel strony James Bond Dossier. Nie są więc to losowi fani poddający się panice, ale osoby szanowane w środowisku i doceniane.

Producenci już podjęli pierwsze działania związane z koronawirusem, ponieważ odwołano trasę promocyjną obsady po Chinach, Korei Południowej i Japonii, a premiera w Hongkongu została opóźniona. To było jednak zanim koronawirus rozprzestrzenił się na Europę i Stany Zjednoczone.

Zobacz także:

Autorzy listu zwracają uwagę, że we Francji, Włoszech, Szwajcarii, Japonii, Hongkongu i Korei Południowej już podjęto decyzję o zamknięciu kin lub ograniczeniu imprez masowych, ponieważ są one groźne w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa. Według nich powyższe kraje przyniosły 38% wpływów poprzedniej odsłonie serii.

Zwracają uwagę, że w stanie Waszyngton z uwagi na koronawirus już ogłoszono stan kryzysowy. Jest więc szansa, że kina zostaną zamknięte, jeśli wirus rozprzestrzeni się na inne rejony kraju lub po prostu ludzie zrezygnują z pójścia na film z powodu strachu, ponieważ choćby jedna osoba, które nie okazuje jeszcze objawów choroby, może zarazić całą widownie w sali.

- To tylko film. Zdrowie i dobre samopoczucie fanów na całym świcie i ich rodzin jest o wiele ważniejsze. Wszyscy czekaliśmy ponad cztery lata na te film. Kilka miesięcy więcej nie wpłynie negatywnie na jego jakość i jedynie pomoże wynikom box office - napisali.

Rzecznicy Universala, MGM i Eon jeszcze nie skomentowali prośby, ale zachodnie media poprosiły o komentarz.