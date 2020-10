Nie czas umierać - reżyser o wyborze Billie Eilish do tytułowej piosenki

fot. materiał prasowe

Piosenkę tytułową do filmu Nie czas umierać wykonuje 18-letnia Billie Eilish. Napisała utwór razem z bratem. Dzięki temu stała się najmłodszą artystką wykonującą piosenkę do Bonda. Reżyser produkcji Cary Joji Fukunaga, odniósł się do kulis wyboru młodej piosenkarki.

Okazuje się, że reżyser najbardziej zaangażowany był w przedstawienie artystki Barbarze Broccoli, producentce filmu i Danielowi Craigowi, którzy według słów twórcy nie mieli takiej świadomości o rosnącej popularności Eilish. Okazuje się, że ani Fukunaga, ani kompozytor Hans Zimmer nie mieli żadnego znaczącego wpływu na ostateczny kształt muzyki. Całkowicie zaufano duetowi. Jak zdradził w rozmowie z Total Film Fukunaga, sam Hans powiedział: „Nie muszę dużo robić, ta piosenka jest fantastyczna”. Poniżej możecie odsłuchać nagrania i zobaczyć oficjalny teledysk: