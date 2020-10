Masters of the Air - reżyser Nie czas umierać nakręci serial o pilotach II Wojny Światowej

źródło: Netflix

Cary Joji Fukunaga wyreżyseruje pierwsze trzy epizody 10-odcinkowego miniserialu Apple TV+ Masters of the Air. Produkcja jest oparta na książce autorstwa Donalda L. Millera pod tytułem Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany. Literacki oryginał opowiada o losach amerykańskich i brytyjskich pilotów bombowców w czasie II Wojny Światowej. Budżet całego serialu ma wynosić ponad 200 mln dolarów. Producentami projektu są między innymi Steven Spielberg i Tom Hanks. Masters of the Air ma być dopełnieniem trylogii, na którą składają się seriale Kompania Braci i Pacyfik.

Ponadto Apple prowadzi z Fukunagą rozmowy na temat podpisania umowy z jego firmą producencką Parliament of Owls. Miałaby ona na celu rozwijanie nowych projektów telewizyjnych dla platformy Apple TV+ na wyłączność.