Nie z tego świata - serial powróci po latach? Jared Padalecki daje jasną odpowiedź

Nie z tego świata z Jaredem Padaleckim i Jensenem Acklesem w rolach głównych cieszy się aktualnie statusem kultowego. Serial potrwał przez 15 sezonów i dobiegł końca dopiero z listopadem 2020 roku, kiedy to przygoda braci Winchester została zakończona. A przynajmniej tak się wydawało, bo niedługo później powstał serial o ich rodzicach, w którym pojawił się Jensen Ackles. Fani, którzy zdążyli przywiązać się i pokochać te postaci na przestrzeni wyemitowanych 327 odcinków nieustannie liczą na powrót swoich ulubionych łowców zjawisk nadprzyrodzonych, na przykład w formie powrotu po latach, co niejeden serial już zrobił - warto sobie przypomnieć specjalny odcinek popularnych Przyjaciół.

Nie z tego świata - Jared Padalecki o szansach na powrót

W tej sprawie wypowiedział się Jared Padalecki, czyli serialowy Sam Winchester, którego zapytano o potencjalne chęci zrobienia powrotu do serii po latach.

To nie tak, że nie myślałem nad tym poważnie. To kwestia czasu. Kwestia dostępności. Jensen i ja żywimy bardzo silne uczucia do serialu, który robiliśmy przez 15 lat życia i nie chcemy tego zrobić tylko po to, żeby to zrobić. Nie chcemy tego zrobić na zasadzie: "Hej, mam dwa tygodnie wolnego w czerwcu, więc nakręćmy 10 stron scenariusza dziennie, żeby mieć więcej zawartości dla fanów." Jeśli Nie z tego świata powróci, to będzie to owocem miłości i spędzimy tyle godzin ile będzie trzeba, żeby ta historia była zgodna z kanonem, fandomem i postaciami najbardziej jak to tylko możliwe. [...] Krótka odpowiedź brzmi: "Tak". Po prostu nie wiem, kiedy jestem dostępny. Kiedy on jest dostępny. Ale moja odpowiedź brzmi: "Tak".

