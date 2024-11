Zwiastun 3. odcinka Diuny: Proroctwo. Powrót młodej Valyi Harkonnen

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Max

Reklama

2. odcinek serialu Diuna: Proroctwo zakończył się nieoczekiwanym cliffhangerem. Valya Harkonnen (Emily Watson) skonfrontowała się w końcu z Desmondem Hartem (Travis Fimmel), który przyznał się do zamordowania jednej z sióstr Zgromadzenia, a także Pruweta Richese. Na razie trudno powiedzieć, jak dokładnie posiadł taką moc - wiadomo jedynie, że spalił ich organizmy od środka. Valya spróbowała użyć Głosu na Desmondzie i zmusić go do zabicia samego siebie, ale ten zdołał się oprzeć jej potędze, co ta przyjęła z szokiem. Co będzie dalej?

W sieci pojawił się zwiastun 3. odcinka Diuny: Proroctwo. Widać w nim, że cofniemy się o kilka lat w przeszłość i zobaczymy więcej młodej Valyi, która walczy o swoje stanowisko w Zgromadzeniu. Powróci też wątek jednej z sióstr, która zapadła w śpiączkę po ostatnim rytuale. Sprawdźcie sami.

Diuna: Proroctwo - zwiastun 3. odcinka

Diuna: Proroctwo - zdjęcia z 2. odcinka