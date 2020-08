Nie żyje Ben Cross. Gwiazda Rydwanów ognia miała 72 lata

materiały prasowe

Ben Cross urodził się jako Harry Bernard Cross w Londynie w 1947 roku w rodzinie robotniczej. Zaczął grać w młodym wieku, brał udział w przedstawieniach w szkole, ale porzucił edukację, aby pracować jako sprzątacz, kelner i stolarz, zanim został przyjęty do londyńskiej Royal Academy of Dramatic Arts w wieku 22 lat. Na dużym ekranie aktor zadebiutował w wojennym klasyku z 1977 roku O jeden most za daleko.

Swoją karierę kontynuował występem w sztuce Chicago w 1978 roku, w której wcielił się w rolę Billy'ego Flynna. Ten występ otworzył mu drzwi do obsady kultowych, nagrodzonych czterema Oscarami Rydwanów ognia z 1981 roku. Aktor wcielił się w produkcji w postać angielskiego biegacza żydowskiego pochodzenia Harolda Abrahamsa. Młodsi widzowie mogą znać Crossa z jego roli w nowym Star Treku z 2009 roku, gdzie zagrał ojca Spocka, Sareka.