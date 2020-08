Wilford Brimley nie żyje. Aktor znany z filmów Coś i Kokon

fot. Columbia Pictures/Silver Screen Collection

Wilford Brimley, amerykański aktor i wokalista zmarł 1 sierpnia w St. George w stanie Utah. Brimley trafił do szpitala, gdzie był dializowany, a także zmagał się z innymi medycznymi problemami, co doprowadziło do jego śmierci. Zmarł w wieku 85 lat, pozostawiając żonę Beverly i trzech synów.

Aktor urodził się w 1934 roku w Salt Lake City. Karierę rozpoczął od występów w serialach telewizyjnych m.in. The Waltons. Pierwszym filmem, w którym zagrał był Chiński syndrom, gdzie wcielił się w postać Teda Spindle'a. W latach 1986-1988 Brimley zagrał również w serialu Our House, w którym pojawił się w 46 odcinkach. Najbardziej znany jest z ról w produkcjach Coś, Kokon, Urodzony sportowiec i Bez złych intencji. Wystąpił również w filmie Firma z Tomem Cruisem.

W latach 90. Wilford Brimley był twarzą reklam owsianki Quaker Oats. Ostatni raz mogliśmy go zobaczyć w 2017 roku w filmie I Believe, w którym zagrał postać pastora.