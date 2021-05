Nie żyje Benoît Sokal. Twórca Syberii miał 66 lat

fot. materiały prasowe

Studio Microids poinformowało na swojej stronie o śmierci Benoîta Sokala, który zmarł 28 maja w wieku 66 lat po długiej walce z chorobą. To belgijski artysta, którego prace mogliśmy oglądać w komiksach oraz grach. Stworzył między innymi komiksową serię Inspektor Canardo, która zadebiutowała w 1979 roku i opowiadała o losach tytułowego, antropomorficznego kaczora pracującego jako prywatny detektyw i zmagającego się z wieloma problemami.

Gracze mogą kojarzyć go zaś z przygodówek. W1999 roku odpowiadał za warstwę artystyczną Amerzone, a później zasłynął z współtworzenia serii Syberia, która zyskała spore uznanie i w dalszym ciągu cieszy się dużą popularnością wśród fanów gatunku. Do tej pory na rynek trafiły trzy jej odsłony, a w produkcji znajduje się kolejna, zatytułowana Syberia: The World Before.

Prawdziwy wizjoner i niezwykle utalentowany artysta. Benoît zostawił niesamowity ślad w historii Microids. Ciężko pracował, by dzielić się swoją wizją ze światem, rozpoczynając przygodę w 1999 roku od swojej pierwszej gry, Amerzone. Jego wyjątkowy styl sprawił, że stworzone przez niego światy stały się niezapomniane dla tysięcy graczy na całym świecie i zapewniły mu na pewien czas stanowisko dyrektora artystycznego w Microids - czytamy w oświadczeniu wydanym przez firmę Microids.