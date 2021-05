Kajko i Kokosz - powstaną gry z bohaterami kultowych polskich komiksów

fot. RedDeerGames

Polskie studio RedDeer Games nawiązało współpracę z Fundacją Kreska im. Janusza Christy. Efektem podpisania umowy będzie stworzenie dwóch gier w uniwersum znanym z komiksów Kajko i Kokosz. Produkcje mają być przygotowywane z myślą o konsoli Nintendo Switch.

Szczegóły na temat rozgrywki jak na razie trzymane są w tajemnicy. Zdradzono jedynie, że powstają one we współpracy z Fundacją, by jak najlepiej oddać ducha klasycznych przygód dwójki tytułowych Słowian z komiksów. Premiera planowana jest na przełom roku 2021 i 2022.

Jestem pod wrażeniem pierwszych projektów przesłanych przez RedDeerGames jeszcze na etapie negocjacji umowy. Istotny dla nas, jako Fundacji, jest również fakt, że dotrzemy z promocją komiksu ,,Kajko i Kokosz” mojego dziadka do wielbicieli gier na konsoli Nintendo Switch – mówi Paulina Christa prezes Fundacji Kreska im. Janusza Christy, spadkobierczyni wnuczka Janusza Christy.

Kajko i Kokosz zadebiutowali w komiksach tworzonych od lat 70. i w dalszym ciągu cieszą się dużą popularnością. Tym roku na platformie Netflix pojawił się serial animowany z dwójką słowiańskich wojów w rolach głównych.