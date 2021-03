Nie żyje Cliff Simon, znany z roli Baala w serialu Gwiezdne wrota

materiały prasowe

Cliff Simon zginął w tragicznym wypadku kiteboardingowym we wtorek 9 marca. O wydarzeniu poinformowała żona zmarłego. Urodzony w RPA Simon był weteranem i autorem książki Paris Nights My Year at the Moulin Rouge. W 1984 roku zakwalifikował się do brytyjskiej, pływackiej drużyny olimpijskiej. Zaproponowano mu stypendium na kontynuowanie kariery sportowej, jednak zdecydował się wstąpić do południowoafrykańskich sił powietrznych.

Przypadkowe spotkanie w hotelu uzdrowiskowym sprawiło, że zaczął występować jako członek trupy teatralnej w różnych produkcjach scenicznych, co ostatecznie doprowadziło go do roli w Moulin Rouge w 1989 roku.

Po przeprowadzce do Los Angeles dostał gościnną rolę z w popularnym serialu telewizyjnym Nash Bridges. Wkrótce potem zatrudniono go do kolejnego gościnnego występu jako Baal w serialu Gwiezdne wrota. Postać była popularna wśród fanów i pojawiała się w produkcji przez pięć lat. Simon powtórzył tę rolę w filmie Gwiezdne wrota: Continuum z 2008 roku.