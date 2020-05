Niebieskie Chachary - nagradzany na festiwalach film o kibicach dostępny online. Gdzie można go obejrzeć?

Nagradzany na zagranicznych festiwalach film Niebieskie chachary jest już dostępny online. Oficjalny opis filmu zapowiada:

Emocje, pasja, bycie we wspólnocie, czy może wyjątkowa historia klubu? Co kieruje futbolowymi fanatykami? Montażysta takich filmów jak „Imagine” czy „Quo Vadis” przez dekadę filmował życie kibiców Ruchu Chorzów, starając się poznać ich jak najbliżej. W rezultacie powstał wyjątkowy dokument „Niebieskie Chachary”, który swoim autentyzmem zachwycił selekcjonerów wielu zagranicznych festiwali. Już w najbliższy długi weekend – od 1 maja film będzie mogła ocenić szeroka publiczność – film będzie dostępny na platformach streamingowych i kablowych takich jak: Ipla, Vod.pl, Multimedia Vectra.

Filmy prezentowany był na wielu festiwalach, a na kilku z nich został nagrodzony. Wyróżnienia to m.in.: European Cinematography Award - Nagroda w kategorii: Najlepszy film dokumentalny w sierpniowej edycji nagrody (2019); Palermo (Festiwal Filmów Sportowych) - Nagroda Specjalna; South Film and Arts Academy Festival - Best Documentary Feature, Best Production in a Documentary Feature Film.

Kiedy zobaczyłem to morze ludzi, chorągwie, bębny, pomyślałem – to jest temat, to jest widowisko na miarę filmu. Kibice są różni, ale tak naprawdę emocje, które przeżywają, są takie same – mówi o swojej motywacji reżyser filmu Cezary Grzesiuk.

Wiele lat pracy nad filmem dało Grzesiukowi możliwość sfotografowania zamkniętego środowiska piłkarskich fanatyków. Nie z boku, nie zza szpaleru policjantów, ale z samego środka stadionowego „młyna”. Umożliwiło to pokazanie jasnych i ciemnych stron kibicowskiego świata w Polsce i za granicą. Jednym z wątków filmu jest przyjaźń sympatyków Atletico Madryt i Ruchu Chorzów, innym chuligański kodeks przekazywany z ojca na syna. Przenikając przez różne grupy kibicowskie, reżyser

oddaje głos fanom i fanatykom, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest współczesny kibic.

Poniżej zobaczycie zdjęcia z filmu: