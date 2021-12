Niesamowity Spider-Man 3 - czy powstanie? Dubler Andrew Garfielda rozgrzał Internet

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Sony/Columbia Pictures

Wpis zawiera spojlery do filmu Spider-Man: No Way Home. Jak wiemy po seansie nowego Pajączka, Andrew Garfield powrócił w produkcji jako Peter Parker. On, Tobey Maguire i Tom Holland połączyli siły, by sentymentalnie pokazać różne wersje bohatera, jakie widzowie mogli oglądać przez ostatnie lata. Jego występ wywarł na fanach duże wrażenie - tak potężne, że po premierze filmu na mediach społecznościowych zaczęło trendować #MakeTASM3, które domagało się stworzenia Niesamowitego Spider-Mana 3.

To doprowadziło do wielu pogłosek, że Sony Pictures aktywnie pracuje nad filmem Niesamowity Spider-Man 3, a niedawny post dublera Andrew Garfielda tylko rozgrzał te plotki jeszcze bardziej.

William Spencer odpowiedział fanowi, gratulującemu mu odebrania telefonu w sprawie The Amazing Spider-Man 3 - podziękował za komentarz. Wiele portali odebrało to jako potwierdzenie, że podobna produkcja powstaje, choć sam dubler powiedział we wcześniejszym poście, że nic nie wie o planach dotyczących trzeciej części. W związku z tym został zmuszony, by wyjaśnić to po raz kolejny w następnym wpisie.

Jak widać, wciąż nic nie jest potwierdzone. Bardziej prawdopodobną teorią może być ta, według której Andrew Garfield powróci do roli Petera Parkera w trzeciej części Venoma. Ale na razie pozostają nam tylko puste spekulacje.

Chcielibyście, by Sony Pictures stworzyło trzecią część Niesamowitego Spider-Mana?