Kiedy ruszą prace na planie filmu Nieśmiertelny? Będzie nowy styl walki na miecze

Wiemy, że Chad Stahelski (seria John Wick) od miesięcy pracuje nad preprodukcją filmu Nieśmiertelny, który jest oparty na popularnej serii sprzed lat. Dziennikarz Collidera, Steven Weintraub miał okazję spotkać się z nim podczas festiwalu filmowego w Malcie. Tam też reżyser zdradził mu, kiedy rozpocznie prace na planie.

Nieśmiertelny - kiedy prace na planie?

Stahelski ujawnił, że prace na planie ruszą w styczniu 2025 roku i odbędą się w Szkocji. Dodał, że zaraz po zakończeniu wizyty na Malcie jedzie tam, by sfinalizować wybór lokacji do kręcenia.

Nieśmiertelny - walki na miecze

Dalej omówił skomplikowaną kwestię treningu aktorów z kaskaderami, by planowane walki na miecze wypadły realistycznie na ekranie. Nie chcę on jednak zrobić filmu, który będzie serią pojedynków, a jako że ma pełną władzę nad tym, co pokaże, to jest jego decyzja. Praca Henry'ego Cavilla z kaskaderami nad opracowaniem wszystkich scen walk trwa od miesięcy.

W serii John Wick głównie bawił się scenami akcji z bronią i sztukami walki. Teraz przenosi się na miecze i w tej samej rozmowie przyznaje, że to wyzwanie. Mówi wprost: sceny akcji w filmach pokazują w 95% coś, co nie wydarzy się w rzeczywistości. Dla niego zawsze ważne było znalezienie balansu pomiędzy warstwą rozrywkową i zabawą formą z realizmem. Dlatego w Johnie Wicku robią różne rzeczy, by bohaterowie profesjonalnie używali broni. Takie samo podejście ma zamiar użyć przy mieczach. By bawić się tym, stworzyć przede wszystkim rozrywkowe walki, a realizm jest zawsze w tym mniej istotny. Na tym polega kino akcji.

Wyjaśnia, że przygotowanie aktorów do scen akcji to proces długi, czasochłonny i wymagający. Ostatecznie na ekranie widz ma uwierzyć w to, że obserwują kogoś, kto jest najlepszy w tym, co robi.

- Nie sądzę, że rozumiesz, ile czasu na to trzeba. Możemy wykorzystać kilka trików, dublerów, pobawić się w montażu, ale ostatecznie, musisz w to uwierzyć. Kiedy widzisz, jak Keanu Reeves używa broni, to jest Keanu Reeves. Kiedy widzisz, jak Keanu jedzie, to Keanu prowadzi auto. Jednak jemu zajęło to prawie 10 lat, by dojść do tego poziomu, co pokazuje na ekranie.

Tłumaczy, że mają świetną obsadę, znakomitych trenerów, których szukali przez pół roku,. Oni pomagają opracować nowy styl na ekranowej walki na miecze. Chce, by było to coś nowego, co podekscytuje widzów, a nie odtwarzanie stylu walk, który już widzieliśmy na ekranie.

- Z mieczami jest tak, że muszę zaufać moim aktorom. Chodzi o to, że gdy będą machać kawałkiem metalu, aby nie trafili przeciwnika w oko czy nie dźgnęli go. W każdym filmie opartym na mieczach, zawsze ktoś dostaje w głowę czy coś w tym stylu. By tego uniknąć, trzeba troszkę więcej umiejętności i skupienia. To zawsze jest jednak niepokój.

Szczegóły wizji na historię nie są znane. Data premiery nie została ustalona.