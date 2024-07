George Clooney w Marvelu jako zaskakujący wariant legendy MCU? W sieci aż huczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

George Clooney być może pojawi się w MCU - ta plotka sprawiła, że umysły fanów Kinowego Uniwersum Marvela zaczęły się, co tu dużo mówić, gotować. Spekulacje pochodzą od scoopera My Time To Shine Hello, który twierdzi, że dwukrotny zdobywca Oscara prowadzi z Domem Pomysłów rozmowy na temat dołączenia do projektu, choć nie jest w tej chwili jasne, o jaką rolę chodzi.

Internauci natychmiast zaczęli się zastanawiać, w kogo może wcielić się Clooney w MCU. Według najpopularniejszej z teorii miałby on zagrać alternatywną wersję Nicka Fury'ego, która mogłaby pojawić się w produkcji Avengers 5 i/lub Avengers: Secret Wars; inni fani widzą w nim z kolei Doktora Dooma, chcąc, aby aktor zagościł w Kinowym Uniwersum Marvela na stałe.

Choć do powyższych rewelacji powinniśmy podchodzić z dużym dystansem, wejście Clooneya do MCU byłoby nie lada wydarzeniem. Przypomnijmy, że mówimy tu o odtwórcy roli Mrocznego Rycerza z filmu Batman i Robin, którą w ramach gościnnego występu powtórzył w zeszłorocznym Flashu, dodając później, iż była to "jednorazowa" sytuacja, a dalszym wcielaniem się w rolę Bruce'a Wayne'a nie jest już zainteresowany.

