Niezniszczalni 4 nikogo nie interesują. Fatalne prognozy box office

fot. Monolith Films

Pierwsze, dość wstępne prognozy box office portalu Boxoffice Pro zapowiadają, że Niezniszczalni 4 nie będą sukcesem w kinach. Na ten moment zapowiada otwarcie w Ameryce Północnej w granicach 13-18 mln dolarów. Jeśli ostateczny wynik spadnie poniżej 15,8 mln dolarów, będzie to najgorsze otwarcie serii.

Niezniszczalni 4 - box office

Takie otwarcie przy budżecie 100 mln dolarów nie jest to wiec dobra wiadomość. Pamiętajmy, że producenci dostają tylko określony procent z wpływów ze sprzedaży biletów do kin i jest on większy w USA. Czy to oznacza, że film będzie klapą? Niekoniecznie, bo każda część notowała słabe wyniki w Ameryce Północnej i wyraźniej z odsłony na odsłony zainteresowanie serią malało. Te filmy zarabiały na siebie na świecie. Na tę chwilę jednak nie ma prognoz otwarcie poza USA.

Przypomnijmy, jak wyglądały otwarcia pierwszych trzech części:

Boxoffice Pro szacuje, że Niezniszczalni 4 w Ameryce Północnej zbiorą maksymalnie 45 mln dolarów. Jeśli na świecie film nie będzie hitem, to raczej będzie koniec tej serii i klapa finansowa.

Niezniszczalni 4 - premiera w kinach 22 września.