Niezniszczalni 4 z akcją w stylu kina z Hongkongu. Reżyser scen walk opowiada

Za choreografię walk i wszystkich scen akcji w filmie Niezniszczalni 4 odpowiada Alan Ng, który przez wiele lat pracował w ekipie kaskaderów samego Jackiego Chana i pod jego okiem uczył się fachu. Kaskaderstwo jednak ma we krwi, bo jak wspomina w rozmowie z ComicBook jego ojciec pracował jako kaskader w filmie Wejście Smoka i walczył z Brucem Lee.

Niezniszczalni 4 w stylu kina z Hongkongu

- Wprowadziliśmy w scenach walki trochę stylu z Hongkongu, aby osiągnąć coś innego. Moja ekipa pomagała mi to zrobić. To efekt pracy całej grupy ludzi.

Kaskader dodaje, że aby przygotować choreografię walk dla każdej postaci, on i jego ekipa oglądali ich poprzednie filmy. Tak mogli wywnioskować, jaki styl walki będzie dla nich najlepszy.

Sam jest najbardziej dumny z tego, jak zrealizowali walkę Jasona Stathama z Iko Uwaisem.

- Mieliśmy tylko półtora dnia, by nakręcić walkę Jasona z Iko. Jason i Iko zrobili to w dość krótkim czasie i byli w tym niesamowici. W większości sami opracowali swoją walkę, bo to prawdziwe gwiazdy kina akcji. Chcielibyśmy mieć więcej scen walk dla Iko, ale wszystko musiało wychodzić ze scenariusza i być zgodne z postacią.

Przyznaje, że w pracy wymyślania choreografii najlepiej mu się pracowało z Iko Uwaisem i Tonym Jaa. Było to łatwe, bo od razu wzajemnie świetnie się rozumieli. Chwali ich, bo każdy aspekt takiej pracy przychodził im lekko i naturalnie.

Niezniszczalni 4 - premiera 22 września w kinach.