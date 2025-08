Punisher kontra Spider-Man – dlaczego się biją w filmie? Nowe wideo z planu!

fot. materiały prasowe

Reklama

Film Spider-Man: Brand New Day jest kręcony na ulicach Glasgow w Szkocji, więc twórcy są świadomi, że gapie będą nagrywać każdy etap zdjęć, a wszystko to trafia do sieci, stając się zarazem częścią promocji widowiska na rok przed premierą w kinach. To, co widzimy, wiąże się z przyczynami konfliktu Spider-Mana z Punisherem. Glasgow gra Nowy Jork.

Punisher kontra Spider-Man

Widzimy na wideo próby z udziałem dublera Toma Hollanda, który ląduje na dachu opancerzonego wozu i próbuje dostać się do środka. Według niezawodnego Daniela Richtmana ma to związek z początkiem konfliktu Spider-Mana z Punisherem – to Frank Castle prowadzi ten wóz. Chce zaatakować transport więźnia, którym jest jeden z trzech złoczyńców filmu: Mac Gargan, czyli Scorpion. Ma zamiar zepchnąć pojazd z drogi i wymierzyć sprawiedliwość po swojemu. To nie podoba się Pajączkowi, który interweniuje. To tylko próba, dlatego dubler jest bez kostiumu – najpewniej w gotowej scenie zobaczymy już Spider-Mana.

Spider-Man: Brand New Day - wideo z planu #1 Zobacz więcej Reklama

Hulk kontra Punisher

Jak w ogóle Punisher może walczyć ze Spider-Manem i Hulkiem? Według MyTimeToShineHello Frank Castle dostanie w swoje ręce coś, co pozwoli mu bez problemu bić się z przeciwnikami obdarzonymi nadludzką siłą. Najpewniej będzie to zbroja Iron Mana przemianowana na kostium Punishera, znana z komiksów.

Daniel Richtman dodaje, że obecność Punishera może być zaskoczeniem – pomimo niższej kategorii wiekowej film ma być znacznie poważniejszy i mroczniejszy niż wszystkie trzy poprzednie części razem wzięte.

Jacob Batalon potwierdził powrót Neda na Instagramie. Wiemy również, że Zendaya pojawi się w mniejszej roli. Premiera w 2026 roku w kinach.