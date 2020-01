Niezniszczalni - powstanie spin-off z bohaterem Jasona Stathama w roli głównej?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Franczyza filmów akcji Niezniszczalni opowiada o grupie najemników, którzy podejmowali się bardzo trudnych zleceń, wręcz niemożliwych do wykonania. Seria gromadziła w każdej części wielkie gwiazdy kina akcji takie jak Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger oraz Jason Statham. Teraz portal The Illuminerdi w oparciu o swoje źródła ujawnił ciekawą informację. Podobno czwarta odsłona cyklu już od jakiegoś czasu znajduje się w przygotowaniu. Jednak tym razem ma to być spin-off skupiający się na postaci Stathama. Sly Stallone pojawi się w filmie, jednak będzie pełnił rolę drugoplanową, która jak twierdzi portal będzie bardzo emocjonalna dla fanów. Projekt podobno nosi tytuł The Expendables: A Christmas Story. Za kamerą ma stanąć D. J. Caruso, a za scenariusz odpowiada Max Adams. Do obsady produkcji mają dołączyć również znani z poprzednich części Arnold Schwarzenegger i Tony Jaa.

Według portalu zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w pierwszej połowie tego roku. Budżet projektu ma wynieść około 70 mln dolarów. W filmie ma pojawić się wiele postaci z regionu południowo-wschodniej Azji. Wśród nowych postaci w produkcji znajdą się między innymi Gina, członkini Niezniszczalnych, obiekt uczuć bohatera Stathama, Marsh, elegancki przywódca nowej drużyny najemników, Suharato Rahmat, przemytnik broni, Bok, jeden z popleczników Rahmata oraz Janice Russo, szefowa kompleksu wojskowego, w którym mieści się baza CIA. Oczywiście te informację należy traktować póki co w sferze plotek. Damy Wam znać, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie.