Niezwyciężony - J.K. Simmons nie chce grać Omni-Mana w filmie aktorskim. Ma jednak kandydatów

Odkąd pojawiły się plotki o filmie aktorskim Niezwyciężony opartym na komiksie Invincible. Tom 1 mówiło się, że Omni-Mana musi zagrać J.K. Simmons. Nie tylko dlatego, że w serialu animowanym emitowanym właśnie na platformie streamingowej Prime Video jest on jego głosem, ale też dlatego, że jego postać w hicie Niezwyciężony bardzo przypomina go wizualnie. Aktor spotkał się z dziennikarzem comicbook.com i podczas tej rozmowy padł ten temat.

Niezwyciężony - J.K. Simmons nie chce grać Omni-Mana

Aktor mówi wprost: nie chce grać Omni-Mana w wersji aktorskiej. Ma jednak pomysł na to, kto według niego pasowałby do tej roli.

- Absolutnie nie. Nie sądzę, że Omni-Mana powinien grać 69-latek. Poza tym, na ten moment to tylko plotki o tym, że aktorski film może powstać. Może byłoby w nim miejsce na cameo dla mnie w roli przywódcy Vitrumitów w retrospekcjach czy coś. A tak w ogóle zawsze mi do głowy wpada dobra odpowiedź jakieś 20 minut po rozmowie.

Następnie poruszył kwestię tego, kto jego zdaniem powinien zagrać Omni-Mana

- Pierwszymi dwoma facetami, którzy przychodzą mi do głowy to Ryan Reynolds oraz... bo musi to być trochę duży gość... Omni-Mana powinien zagrać Hugh Jackman.

Na ten moment projekt filmu aktorskiego nie został oficjalnie ogłoszony.