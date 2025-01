fot. Prime Video

Reklama

Pozostało kilka dni do premiery 3. sezonu animowanej adaptacji komiksu Roberta Kirkmana. Dlatego Prime Video opublikował zwiastun, który pokazuje parę nowych ujęć, jak Mark walczy ze złoczyńcami. Ma też na sobie niebieski kostium. Następnie superbohater konfrontuje się z Cecilem, pytając czy to wszystko na co go stać. Żartobliwie to nawiązuje do tego, że platforma celowo dała tylko króciutkie urywki, aby nie spoilerować wydarzeń z nowej serii. W podpisie tego teasera napisali:

Dalibyśmy wam nowy zwiastun, ale wtedy narazilibyśmy się na ryzyko zaspoilerowania mnóstwa szalonych rzeczy, które zobaczycie. Więc to wszystko, co mamy.

Teaser może rozczarowywać, ale czytelnicy wiedzą, że platforma wcale nie próbuje w ten sposób sztucznie podgrzewać atmosfery. Dba o to, aby nic nie zepsuło frajdy widzom. Zobaczcie poniżej teaser Niezwyciężonego .

Niezwyciężony - zwiastun 3. sezonu

ROZWIŃ ▼

Niezwyciężony - fabuła 3. sezonu

Wszystko się zmieniło - Mark musi stawić czoło przeszłości oraz swojej przyszłości, i przekonać się, jak daleko musi się jeszcze posunąć, żeby ochronić tych, których kocha. [opis Prime Video]

Niezwyciężony - nowi aktorzy głosowi w 3. sezonie

Niezwyciężony - premiera trzech pierwszych odcinków 3. sezonu odbędzie się 6 lutego 2025 roku na Prime Video. Kolejne epizody będą pojawiać się na platformie co tydzień.