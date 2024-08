fot. materiały prasowe

Trwają zdjęcia do filmu akcji Nikt 2, w którym ponownie w głównego bohatera wciela się Bob Odenkirk. W obsadzie znaleźli się również Christopher Lloyd, Connie Nielsen, Colin Hanks oraz Sharon Stone, która gra główny czarny charakter.

Reżyserem produkcji jest Indonezyjczyk, Timo Tjahjanto, który znany jest z takich hitów kina akcji jak Przychodzi po nas noc oraz Headshot. Twórca podzielił się dwoma zdjęciami z prac na planie. Na pierwszym znajduje się w towarzystwie producenta Davida Leitcha, a na drugim pozuje w windzie z Bobem Odenkirkiem. Podpisał je "wdzięczność to mało powiedziane".

Za produkcję odpowiadają Universal Pictures oraz 87North stworzone przez Davida Leitcha, współtwórcę Johna Wicka. Autorami scenariusza są Derek Kolstad, Aaron Rabin, Bob Odenkirk oraz Umair Aleem. Szczegóły fabuły kontynuacji trzymane są w tajemnicy.

Przypomnijmy, że pierwsza część opowiadała historię Hutcha Mansella, zwykłego, stroniącego od przemocy, rodzinnego mężczyzny, który zaczyna ujawniać swój prawdziwy charakter, gdy do jego domu włamuje się grupa przestępców. Prowadzi to do krwawej wojny z szefem rosyjskiej mafii.

Nikt 2 – premierę wyznaczono na 15 sierpnia 2025 roku.

fot. Allen Fraser/Unive - © 2020 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved. // Bob Odenkirk w filmie "Nikt" z 2021 roku.