Christopher Lloyd powróci w Nikt 2. Aktor znów wcieli się w ojca głównego bohatera

fot. materiały prasowe

Deadline poinformowało, że Christopher Lloyd dołączył do obsady filmu Nikt 2, powracając do swojej roli Davida Mansella, ojca głównego bohatera i emerytowanego agenta FBI. Aktor dopiero co mógł świętować nominacje do nagród Emmy za serial Hacks, a już teraz odtwórca roli legendarnego Dr Emmetta Browna z Powrotu do przyszłości, ponownie zagra u boku takich gwiazd, jak Bob Odenkirk Connie Nielsen i Sharon Stone w kolejnej części akcyjniaka wyprodukowanego przez 87North.

Nikt 2 - Christopher Lloyd powtórzy swoją rolę

Nie wiadomo, jaką rolę odegra David Mansell w całej historii, ale zapowiedź jego powrotu, to dobra wiadomość dla fanów pierwszej części Nikt.

Szczegóły fabuły kontynuacji trzymane są w tajemnicy. Reżyserią filmu zajmie się Timo Tjahjanto na podstawie scenariusza napisanego przez Dereka Kolstada, Aarona Rabina, Odenkirka oraz Umaira Aleema.

Przypomnijmy, że pierwsza część opowiadała historię Hutcha Mansella, zwykłego, stroniącego od przemocy, rodzinnego mężczyzny, który zaczyna ujawniać swój prawdziwy charakter, gdy do jego domu włamuje się grupa przestępców. Prowadzi to do krwawej wojny z szefem rosyjskiej mafii.

Nikt 2 – premierę wyznaczono na 15 sierpnia 2025 roku.