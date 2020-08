Nintendo Switch Pro zadebiutuje w 2021 roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do gwałtownego wzrostu zainteresowania Switchem, ale o tej konsoli dopiero może zrobić się głośno. Według informatorów serwisów Economic Daily News oraz Bloomberg już wkrótce światło dzienne ujrzy nowa, długo wyczekiwana konsola od Nintendo, Switch Pro. Przecieki ze strony firm z łańcucha dostaw sugerują, że urządzenie pojawi się na rynku w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Warto zauważyć, że będzie to już trzecia rewizja konsoli od czasu wypuszczenia oryginalnego model. W 2019 roku Nintendo wprowadziło do sprzedaży odchudzonego handhelda Switch Lite ze zintegrowanym kontrolerem oraz usprawnioną wersję klasycznego Switcha oznaczoną symbolem HAC-001, która wydłużyła czas pracy na baterii o kilka godzin.

Switch Pro wdroży znacznie większą rewolucję w rodzinie Nintendo. Zdaniem Bloomberga nowa konsola dzięki wyższej mocy obliczeniowej będzie w stanie odpalić gry w rozdzielczości 4K. Wraz z nowym sprzętem ma zadebiutować także kilka głośnych tytułów, których zadaniem będzie odciągnięcie uwagi od debiutującej dziewiątej generacji konsol.

Choć Bloomberg nie podał konkretnych tytułów , według The Verge możemy spodziewać się debiutu takich tytułów jak Metroid Prime 4 czy kontynuacja The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Za kilka miesięcy przekonamy się, ile prawdy jest w powyższych przeciekach.