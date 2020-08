The Legend of Zelda: Skyward Sword trafi na Switcha? Amazon informuje o grze

Nintendo

Bardzo możliwe, że Nintendo pracuje nad odświeżeniem gry The Legend of Zelda: Skyward Sword, która oryginalnie zadebiutowała w 2011 roku jako tytuł na wyłączność konsoli Wii. Nowa produkcja miałaby trafić na Switcha, a jej “istnienie” zdradza sieć sklepów Amazon, gdzie taki tytuł przez pewien czas dostępny był w ofercie - później informacja ta została jednak usunięta. Oczywiście nie można wykluczyć, że to po prostu zwykły błąd.

Na karcie produktu niestety nie było żadnych detali na na temat portu czy jego daty premiery. Warto przypomnieć, że w roku 2018 przedstawiciele Nintendo mówili, że nie ma planów odświeżenia tej produkcji. Eiji Eonuma, ojciec serii The Legend of Zelda, mówił zaś, że port Skyward Sword na Nintendo Switch byłby sporym wyzwaniem, biorąc pod uwagę to, jak mocno gra wykorzystywała sterowanie ruchowe na Wii.