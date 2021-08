Nintendo Switch nadal sprzedaje się świetnie. Coraz bliżej pobicia rekordu Wii

Nintendo

Nintendo ujawniło wyniki sprzedaży konsoli Nintendo Switch od premiery do 30 czerwca 2021 roku. Japońska firma zdecydowanie ma powody do zadowolenia, bo w tym czasie sprzedano 89,04 milionów egzemplarzy, pobijając tym samym wyniki osiągnięte przez Xboksa 360 (84 miliony) oraz PlayStation 3 (87,4 milionów). Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Switchowi uda się przeskoczyć także rezultat Wii, które przez cały okres obecności na rynku trafiło do 101,63 milionów nabywców.

Bardzo dobrze sprzedawały się również tegoroczne gry na Switcha. Super Mario 3D World + Bowser's Fury osiągnęło wynik 6,68 milionów egzemplarzy, New Pokemon Snap - 2,07 milionów, Mario Golf: Super Rush - 1,34 milionów, a Miitopia 1,04 milionów.

Można spodziewać się, że liczby te dodatkowo wzrosną pod koniec tego roku. Japońska firma na okres jesienno-zimowy zaplanowała bowiem m.in. premierę Nintendo Switch OLED, nowego modelu konsoli, a także kilku solidnych produkcji, w tym Metroid Dread, Shin Megami Tensei V czy Pokemon Brilliant Diamond oraz Shining Pearl.