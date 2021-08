Battlefield 2042 - beta już wkrótce. Poznaliśmy wymagania sprzętowe gry

fot. EA

Wybrani gracze będą mogli wziąć udział w zamkniętych beta testach gry Battlefield 2042, które wystartują już 12 sierpnia i potrwają do 15 sierpnia (testy nie będą dostępne cały czas, zamiast tego zostanie zorganizowanych kilka sesji). Zaproszenia otrzymały osoby zapisane do programu EA Playtesting, a jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to ma taką możliwość do 8 sierpnia. Warto jednak zaznaczyć, że zapis nie gwarantuje otrzymania miejsca w becie.

Ujawniono też wymagania sprzętowe, dzięki którym możecie przekonać się czy Wasz pecet podoła najnowszej strzelance od DICE i Electronic Arts.

Minimalne wymagania Battlefield 2042

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor AMD FX-8350 lub Core i5 6600K

RAM: 8GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 560 lub Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Internet: 512 kbps lub szybszy

Rekomendowane wymagania Battlefield 2042

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor AMD Ryzen 5 3600 lub Core i7 4790

RAM: 16GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT lub Nvidia GeForce RTX 2060

DirectX: 12

Internet: 512 kbps lub szybszy

Battlefield 2042 - premiera gry 22 października 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.