Nintendo Switch znowu na topie. Sprzedaż wystrzeliła

Switch pokonał kolejny ważny kamień milowy na drodze na szczyt listy najlepiej sprzedających się konsol. Sprzęt przegonił właśnie NES-a w ogólnej licznie sprzedanych urządzeń - według najnowszych danych trafił do 68,3 mln odbiorców. Na tym jednak nie koniec dobrych informacji, którymi może pochwalić się japońska korporacja.

Jak się bowiem okazało, rodzina urządzeń z linii Nintendo Switch utrzymuje się na amerykańskiej liście najlepiej sprzedających konsol przez 23. miesiąc z rzędu, w październiku sprzęt trafił do 735 tysięcy nowych klientów. Co więcej tylko jedna konsola w historii sprzedawała się w tym miesiącu lepiej niż Switch i również był to gadżet od Nintendo. W 2008 roku Wii trafiła do 807 tysięcy amerykańskich odbiorców i ten rekord wydaje się na razie nie do poprawienia.

Doug Bowser, szef Nintendo of America, wierzy w to, że tak wysoka sprzedaż utrzyma się przez cały sezon przedświąteczny:

Nintendo Switch oraz Nintendo Switch Lite wciąż zapewniają niepowtarzalne doświadczenia z grania na telewizorze bądź w podróży, umożliwiając klientom przedświątecznym wybranie gamingowego ekosystemu, który odpowiada ich stylowi życia. Obserwowanie tak perspektywicznego wzrostu sprzedaży w czwartym październiku z rzędu dowodzi, że ten system ma przed sobą jeszcze wiele lat rozwoju i dostarczy nam wiele gier.

Wysoka sprzedaż może zaskakiwać zwłaszcza w kontekście rychłej premiery konsol nowej generacji od Sony i Microsoftu. Najwyraźniej jednak czas globalnej pandemii sprzyja korporacji, która trafia ze swoim sprzętem do milionów graczy. Zobaczymy, czy Switchowi uda się utrzymać swoją wiodącą pozycję sprzedażową w ciągu następnych miesięcy, kiedy Xbox Series X oraz PS5 na dobre zagoszczą na rynku.