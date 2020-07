NiOh 2 – dodatek The Tengu’s Disciple przedstawiony na nowych fragmentach rozgrywki

Koei Tecmo

NiOh 2 to produkcja bardzo udana, a przy tym też niezwykle wymagająca i oferująca rozgrywkę na długie godziny. Jeśli ktoś jednak przebrnął przez wszystkie wyzwania przygotowane przez twórców, to może zainteresować go fabularne rozszerzenie zatytułowane The Tengu's Disciple. Dodatek zaoferuje nie tylko nową historię, ale też i szereg innych, pomniejszych nowości - kolejny typ broni, przeciwników i potężnych bossów.

W sieci pojawił się sporo obszernych materiałów z rozgrywki z dodatku i jasno wynika z nich, że pod względem poziomu trudności nie będzie on odbiegać od podstawowej wersji gry. Należy nastawić się, że i tutaj o śmierć będzie wyjątkowo łatwo, a każdy cios otrzymany od przeciwnika może być zabójczy dla naszej postaci.

The Tengu’s Disciple zadebiutuje już 30 lipca. Gra NiOh 2 jest dostępna wyłącznie na konsoli PlayStation 4.