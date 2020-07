Vampire: The Masquerade – Shadows of New York z pierwszym zwiastunem. Zobacz klimatyczne wideo

Draw Distance

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York to kolejna gra w uniwersum świata mroku, za którego stworzenie odpowiada polskie studio Draw Distance. Będzie to produkcja z gatunku visual novel, a więc stawiająca przede wszystkim na przedstawienie historii, w którą będą mogli ingerować gracze poprzez wybieranie odpowiednich opcji dialogowych.

Do sieci trafił debiutancki zwiastun tej produkcji. Klimatyczny materiał wideo przedstawia postacie, na które natrafimy podczas przygody w mrocznym Nowym Jorku.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona. Wiemy jednak, że gra trafi na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch tego samego dnia.