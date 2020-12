No More Heroes - dwie części serii mogą trafić na PC

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Grasshopper Manufacture

W tym roku doczekaliśmy się wydania dwóch pierwszych części serii No More Heroes na konsole Nintendo Switch – w sam raz na przystawkę przed trzecią odsłoną, która ma zadebiutować w roku 2021. Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec i istnieje szansa na pojawienie się portów obu gier także na PC.

Entertainment Software Rating Board, czyli amerykańsko-kanadyjska organizacja przyznająca grom kategorie wiekowe, oceniła te właśnie produkcje w wersji na pecety. Warto zaznaczyć, że w zdecydowanej większości przypadków, obecność danego tytułu na stronie ESRB była niemal potwierdzeniem premiery, choć oczywiście zawsze istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że to po prostu zwykły błąd.

No More Heroes to seria trzecioosobowych gier akcji, których głównym bohaterem jest Travis Touchdown. Do tej pory cykl ten doczekał się dwóch odsłon i spin-offa zatytułowanego Travis Strikes Again. Ten ostatni również pojawił się na PC jakiś czas po premierze wersji na Switcha.