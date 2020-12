FIFA 21 – wersja na nową generację konsol… upiększa włosy zawodników. Zobaczcie wideo

youtube.com

Na początku grudnia FIFA 21 doczekała się darmowej aktualizacji do wersji na PS5 i Xbox Series X/S. Teraz Digital Foundry postanowiło przygotować obszerną analizę, w której porównują ze sobą piłkarską grę od EA Sports w wydaniu na poprzednią i nową generację konsol.

Co ciekawe, największą różnicą są… fryzury zawodników. Wypadają one zdecydowanie bardziej realistycznie, a testerzy DF zgodnie przyznają, że to jedne z najlepszych włosów w historii gier wideo. Oprócz tego poprawiono też m.in. stroje piłkarzy oraz zadbano o możliwość zabawy w rozdzielczości 4K i przy 60 klatkach na sekundę w niemal wszystkich trybach rozgrywki.

FIFA 21 dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X oraz Nintendo Switch. Posiadacze tego ostatniego sprzętu muszą jednak zadowolić się „Legacy Edition”, które nie zawiera praktycznie żadnych zmian poza aktualizacją składów drużyn.