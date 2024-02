No Rest for the Wicked - na RPG od twórców Ori poczekamy dłużej

fot. Private Division

No Rest for the Wicked to RPG akcji tworzone przez zespół Moon Studios, autorzy ciepło przyjętej serii Ori. Produkcja ta miała zadebiutować w ramach wczesnego dostępu na Steam w pierwszym kwartale 2024 roku, ale wydawca, firma Take-Two, poinformował o przeniesieniu jej na późniejszy termin. Early access ma ruszyć w drugim kwartale. Data premiery pełnej wersji na ten moment nie jest znana.

Przesunęliśmy premierę o kwartał i jak zawsze, robimy to w sytuacjach, w których czujemy, że dodatkowe szlify mogą sprawić, że będzie to jeszcze lepszym doświadczeniem dla odbiorców - powiedział Strauss Zelnick, prezes Take-Two w rozmowie z serwisem IGN.

O No Rest for the Wicked jak na razie wiemy nie wiele. To ma się jednak zmienić już 1 marca, bo to właśnie na ten dzień zaplanowano obszerną prezentację, w której trakcie dowiemy się więcej na temat rozgrywki.