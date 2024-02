Assassin's Creed Red i Star Wars Outlaws - kiedy zadebiutują te gry? Ubisoft podał przybliżone terminy

fot. Ubisoft

Ubisoft opublikował nowe zestawienie finansowe, w którym nie zabrakło interesujących informacji dla graczy. Ujawniono w nim między innymi, że Assassin's Creed Red, czyli nadchodząca kolejna odsłona serii o asasynach i templariuszach, ma zadebiutować na rynku w nadchodzącym roku fiskalnym, czyli od kwietnia 2024 roku do końca marca 2025 roku.

Dodatkowo po raz kolejny potwierdzono, że Star Wars Outlaws trafi na PC i konsole jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że Ubisoft jest pewien, że w tym przypadku obejdzie się bez opóźnień.

Szykujemy bardzo obiecujący line-up na rok fiskalny 2025, w którego skład wejdzie między innymi Star Wars Outlaws w roku 2024. Będzie to duży kamień milowy w przemyśle gier wideo, zwłaszcza biorąc pod uwagę zainteresowanie tą legendarną marką, która po raz pierwszy przejdzie do otwartego świata, a także Assassins Creed Codename Red, które trafi do wyczekiwanej od dawna feudalnej Japonii - powiedział Yves Guillemot, prezes Ubisoftu.