God of War Ragnarok: Valhalla zadebiutuje w tym miesiącu. Nowa zawartość za darmo

fot. SIE

Podczas tegorocznej edycji gali The Game Awards zapowiedziano, że God of War: Ragnarok już wkrótce wzbogaci się o nową zawartość. Nie będzie to jednak fabularne DLC, a bezpłatna aktualizacja zatytułowana Valhalla, która wprowadzi tryb z rozgrywką inspirowaną gatunkiem roguelike. Ponownie pokierujemy Kratosem i zmierzymy się z przeciwnikami na arenach. Twórcy szykują jednak pewne niespodzianki: w opisie wspomniano między innymi o pewnych zaskakujących elementach i nietypowych połączeniach przeciwników.

God of War Ragnarok: Valhalla - zwiastun rozgrywki

Nasz zespół pracował nad pewną niespodzianką dla społeczności God of War, by pokazać naszą wdzięczność za niesamowite wsparcie i miłość, którą obdarzyliście naszą grę od jej premiery rok temu - tak nową aktualizację skomentowała Grace Orlady, lead community manager w Santa Monica Studio.

God of War Ragnarok: Valhalla zostanie udostępnione za darmo wszystkim posiadaczom podstawowej wersji gry już 12 grudnia.