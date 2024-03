Noah Baumbach tworzy nowy film dla Netflixa. Ta obsada zrobi z niego prawdziwą perełkę

fot. materiały prasowe

Reklama

Noah Baumbach pracuje nad nowym, niezatytułowanym projektem dla Netflixa. Oprócz reżyserii, zajął się scenariuszem z Emily Mortimer oraz produkcją filmu. Już wcześniej było wiadome, że w filmie wystąpią George Clooney oraz Adam Sandler. Teraz obsada poszerzyła się o trzy kolejne nazwiska - Laurę Dern, Billy'ego Crudupa oraz Riley Keough.

Netflix - co wiadomo o projekcie Noaha Baumbacha?

Szczegóły fabularne również pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że będzie to zabawny i równie emocjonalny film coming-of-age o dorosłych bohaterach.

Przypomnijmy, że Noah Baumbach podpisał wieloletnią umowę z Netflixem w 2021 roku, czego owocem będzie również ten film. Wcześniej powstała między innymi Historia małżeńska, która otrzymała sześć nominacji do Oscara.

Laura Dern również wystąpiła w Historii małżeńskiej, za co została wyróżniona Oscarem. Ostatnio pojawiła się u boku Hugha Jackmana w filmie Syn, a także w komediowym serialu Apple'a Palm Royale.

Billy Crudup jest doceniany szczególnie za serial The Morning Show, który można obejrzeć na platformie Apple TV+.

Riley Keough cieszyła się szerokim uznaniem za swój występ w produkcji Amazona Daisy Jones and the Six, która jest adaptacją bestsellerowej książki o tym samym tytule. Tytułowa rola przyniosła jej nominację do nagrody Emmy.

Ostatnio Adam Sandler wystąpił jako tytułowy Astronauta w filmie Netflixa. Z kolei do najnowszych projektów George'a Clooneya należą Bilet do raju oraz The Boys in the Boat.