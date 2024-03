Netflixowy Rebel Moon częściej oglądany niż Barbie w kinach? Tak sugeruje Zack Snyder

fot. Netflix / Warner Bros.

Zack Snyder był gościem w podcaście The Joe Rogan Experience, gdzie opowiadał również o swoim projekcie dla Netflixa, Rebel Moon. Podczas gdy widzowie oczekują drugiej części widowiska, reżyser postanowił porównać wyniki oglądalności na platformie do wyników osiąganych w kinach. Po przeprowadzeniu obliczeń doszedł do wniosku, że jego produkcję prawdopodobnie obejrzało więcej ludzi niż film BarbieGrety Gerwig. Przypomnijmy, że produkcja z Margot Robbie odniosła ogromny sukces finansowy, zyskując 1,4 miliarda dolarów w międzynarodowym box office.

Zack Snyder porównuje wyniki oglądalności Rebel Moon z Barbie

Snyder oparł swoje twierdzenia na przypuszczeniu, że Rebel Moon przekroczył liczbę 90 milionów wyświetleń.

- Film obejrzało 80 lub 90 milionów kont. Przyjmujemy, że na jeden seans przypada dwóch widzów, prawda? To taka matematyka. Więc zakładając, że gdyby był on wyświetlany w kinach, obejrzałoby go 160 milionów osób. Przy cenie biletu wynoszącej 10 dolarów, to wychodzi... co to za matematyka? Nie mam pojęcia. 160 milionów razy 10, to daje 1,6 miliarda. Więc prawdopodobnie Rebel Moon był oglądany przez więcej osób niż Barbie, prawda?

Reżyser kontynuował swoją wypowiedź, nie mogąc nadziwić się działaniom Netflixa. Zaznaczył, że dzięki usługom platformy film był dostępny w każdej chwili i na każdym urządzeniu.

- To nie jest jak w kinie. Teraz możesz włączyć telefon i obejrzeć go w tym momencie, jeżeli chcesz. To naprawdę szalone. Ten model, ta maszyna, którą wybudowali, to zupełnie coś innego. Dają widowni alternatywę. Czym jest Rebel Moon... nową franczyzą, czyż nie? Nikt nie wie, o co chodzi, do cholery. Raczej coś kosmicznego. Cóż, obejrzyjmy to. Bariery są tak niskie, że pozwala to na tworzenie o wiele bardziej oryginalnych i dziwacznych rzeczy.

Rebel Moon - pierwsza część widowiska jest już dostępna na Netflix. Jej kontynuacja, Zadająca rany, zadebiutuje już 19 kwietnia 2024 roku.

Z kolei Barbie można obejrzeć na HBO Max. Jest również możliwość wypożyczenia filmu na Playerze oraz Canal+.