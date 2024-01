Noah Schnapp komentuje aferę z jego udziałem. Gwiazda Stranger Things uważa, że został źle zrozumiany

fot. Netflix

Niedługo po ataku Hamasu na Izrael Noah Schnapp zamieścił na Instagramie oświadczenie, w którym wezwał swoich fanów do „wybrania człowieczeństwa zamiast przemocy”. Aktor przyznał, że ma żydowskie korzenie, a swój sprzeciw opublikował, aby wezwać innych do stanięcia po stronie walki z terroryzmem. W mediach społecznościowych zarzucono aktorowi, że jego słowa mogą być podyktowane innymi czynnikami i zauważono, że polubił film, w którym drwiono z palestyńskich ofiar w Strefie Gazy. Ponadto popularne stało się wideo, które przedstawia aktora z naklejkami z napisem „Syjonizm jest seksowny”. Skłoniło to niektórych do zbojkotowania piątego sezonu Stranger Things.

Noah Schnapp tłumaczy się ze swojego kontrowersyjnego stanowiska dotyczącego wojny w Strefie Gazy

Produkcja serialu niedawno się rozpoczęła, a teraz Noah Schnapp opublikował film na TikToku, w którym tłumaczy, że jego myśli i słowa zostały błędnie zinterpretowane:

Czuję, że moje myśli i przekonania zostały dotychczas błędnie zinterpretowane w porównaniu z tym, w co wierzę, dlatego chciałam po prostu z głębi serca wyrazić, co czuję. Chcę jedynie pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich niewinnych ludzi dotkniętych tym konfliktem. Odbyłem wiele otwartych dyskusji z przyjaciółmi pochodzenia palestyńskiego i myślę, że są to bardzo ważne rozmowy, dzięki którym wiele się nauczyłem. Jednym z wniosków, jakie wyciągnąłem, jest to, że wszyscy mamy nadzieję na to samo, że niewinni ludzie nadal przetrzymywani w Gazie zostaną zwróceni swoim rodzinom i mamy taką samą nadzieję na położenie kresu utracie życia niewinnych osób po stronie palestyńskiej – tak wielu z tych ludzi to kobiety i dzieci, i to jest okropne.

Aktor kontynuował, że ma nadzieję, że w Strefie Gazy obie nacje będą mogły żyć w zgodzie:

Myślę, że każdy, kto miałby odrobinę człowieczeństwa, miałby nadzieję na zakończenie wrogości po obu stronach. Jestem przeciwny zabijaniu niewinnych ludzi i wierzę, że wy też. Mam tylko nadzieję, że pewnego dnia te dwie grupy będą mogły harmonijnie żyć w tym regionie. Chciałbym, aby w 2024 roku w Internecie ludzie okazali się nieco bardziej wyrozumiali i empatyczni oraz uznali, że wszyscy jesteśmy ludźmi, niezależnie od naszej rasy, pochodzenia etnicznego, kraju urodzenia, a nawet naszej seksualności. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy jesteśmy tacy sami i wszyscy powinniśmy się za to kochać, wspierać i trzymać razem. I stać razem w obronie ludzkości i pokoju.

