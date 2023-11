Noc Dziękczynienia - horror ma kategorię wiekową. Czy będzie dla dorosłych?

fot. materiały prasowe

Noc dziękczynienia dostała kategorię wiekową R, czyli treści zawarte w tym filmie nie są przeznaczone dla osób poniżej 17 roku życia. Zasadniczo traktuje się to w większości przypadków jako produkcje głównie skierowaną do dorosłego widza. Powodem przyznania kategorii wiekowej przez MPAA jest: obrazowa, krwawa przemoc i gore w klimacie horroru. język oraz trochę seksualnego materiału.

Reżyser i twórca horroru Eli Roth zapowiada, że wykorzystując tę kategorię wiekową, oscylował na jej granicach.

- Ta wersja ma wszystko, czego chcę. Zawsze można dodać więcej gore, ale nie czułem się w ogóle stłumiony. Jest to na granicy tego, czym jest Hard-R, więc to, co zobaczycie w kinach, to moja wersja reżyserska. Zabójstwa były niezwykle satysfakcjonujące. Musiało być to jednocześnie przerażające i rozrywkowe. Mieliśmy kilka pokazów, podczas których były krzyki, brawa, wiwatowanie i ludzie, którzy uznali, że przegięliśmy...

Noc dziękczynienia - premiera w polskich kinach już 17 listopada.