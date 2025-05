Jak zapowiada się przyszłość Mandaloriana? Fani Star Wars nie będą zachwyceni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Po tym, jak zapowiedziano film The Mandalorian & Grogu, twórcy serialu The Mandalorian - jednej z najważniejszych produkcji dla najnowszego rozwoju Gwiezdnych Wojen - unikają jasnej deklaracji na temat jego przedłużenia lub zakończenia na 3. sezonie. Nowa plotka sugeruje, że za kulisami zostały podjęte już konkretne decyzje na temat kontynuacji wspólnych przygód Dina Djarina i Grogu.

The Mandalorian - nowa plotka

Według scoopera DanielRPK, nie będzie czwartego sezonu The Mandalorian i kontynuacją fabularną tych wydarzeń, a zarazem fundamentem dalszego rozwoju ma być dopiero zapowiedziany film kinowy. Z kolei jeśli The Mandalorian & Grogu odniesie sukces, powstanie jego kontynuacja - jeśli okaże się porażką, będzie to ostatni rozdział przygód Mando i może też zagrozić filmowi Filoniego. Nie potwierdzono ani nie zaprzeczono oficjalnie tej informacji - jest jednak pewne, że na filmie będzie ciążyła ogromna presja, jeśli to od niego miałaby zależeć przyszłość całej tej linii fabularnej.

The Mandalorian & Grogu nagrodzi fanów serialu - jest jedno "ale". Są szanse na 4. sezon?

The Mandalorian & Grogu - co wiadomo?

Szczegóły fabularne nie zostały jeszcze ujawnione. Grogu ma być "nieco starszy" w filmie, niż w serialu The Mandalorian, co może stworzyć zupełnie nową dynamikę pomiędzy tytułowymi postaciami.

Jako Din Djarin powróci Pedro Pascal – choć może głównie użyczać głosu swojej postaci, ponieważ w tym samym czasie był zaangażowany w kręcenie Fantastycznej 4: Pierwsze kroki dla Marvel Studios. Oprócz tego, bohater będzie miał prawdopodobnie na sobie hełm przez większość swojego czasu ekranowego. W Rottę de Huta ma wcielić się Jeremy Allen White. Sigourney Weaver ma otrzymać zaś jakąś rolę drugoplanową.

Reżyserem i producentem został Jon Favreau. Kathleen Kennedy oraz Dave Filoni także są producentami.

Premiera kinowa The Mandalorian & Grogu została zaplanowana na 22 maja 2026 roku.