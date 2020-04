Noc oczyszczenia - znamy tytuł piątego filmu popularnej serii

Noc oczyszczenia to horror z 2013 roku. Akcja rozgrywa się w tytułową noc, kiedy w USA wszystkie zbrodnie - włącznie z morderstwem - są dozwolone i bezkarne. Na tę chwilę seria liczy 4 filmy pełnometrażowe oraz serial. Na tym jednak nie koniec i powstanie piąta odsłona. Informację ze stycznia potwierdził producent Jason Blum w rozmowie z The Hollywood Reporter. Ujawniono przy okazji też tytuł odsłony, który brzmi The Forever Purge.

Twórca serialu i autor scenariuszy do wszystkich czterech części już wcześniej zapowiadał, że widzowie doczekają się piątej odsłony. Jego zdaniem będzie to świetne podsumowanie całej historii, ponieważ miałby to być finał. Na razie nie ma jednak oficjalnych informacji na temat fabuły. Film trafi do kin 10 lipca.

Do ciekawej sytuacji doszło w mieście Crowley w USA. Policja zastosowała syrenę brzmiącą identycznie do tej z filmowej serii. Z powodu koronawirusa od godziny 21 do 6 rano trwa godzina policyjna, a dźwięk syreny miał oznajmić wszystkich o jej rozpoczęciu. Pechowo jednak wybrano ten sam sygnał, który mogą kojarzyć fani filmu. Władze policji przeprosiły za zaistniałą sytuację i obiecały zmianę dźwięku.