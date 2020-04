The Midnight Gospel - pełny zwiastun animowanego serialu dla dorosłych od Netflixa

The Midnight Gospel to nowy serial animowany od Netflixa utrzymany w klimacie science fiction. To produkcja dla dorosłych widzów, której bohaterem jest Clancy, statek kosmiczny z nieprawidłowo działającym multiwersyjnym symulatorem, który postanawia opuścić swój ponadwymiarowy dom, aby przeprowadzać wywiady z istotami z innych światów i przy tym... zarobić kupę kasy na zamieszczeniu ich online. Zadebiutował pełny zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Twórcami projektu są Duncun Trussell (Duncan Trussell Family Hour podcast) oraz Pendleton Ward odpowiedzialny za serial Pora na przygodę!. Jednak ta produkcja jest skierowana do raczej dorosłego widza i swoim klimatem bardziej przypomina Rick and Morty.

The Midnight Gospel - premiera serialu na platformie Netflix 20 kwietnia.