Nomadland – pierwsze recenzje filmu reżyserki Eternals. Poważny kandydat do Oscara?

Nomadland to film oparty na powieści autorstwa Jessiki Bruder pod tytułem Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century. Produkcja opowiada prawdziwą historię kobiety imieniem Fern (Frances McDormand), która straciła wszystko w czasach Wielkiej Recesji. W tej sytuacji zdecydowała się prowadzić koczowniczy tryb życia, podróżując przez Stany Zjednoczone. Za kamerą stanęła Chloé Zhao.

Film jest jednym z filmów biorących udział w Festiwalu w Wenecji. Otrzymaliśmy teraz pierwsze recenzje krytyków. Na ten moment Nomadland w serwisie Rotten Tomatoes ma wynik 100% pozytywnych recenzji (14 recenzji), co daje średnią ocenę 9.38/10. To fenomenalny wynik i stawia produkcję do faworyta jeśli chodzi o nagrodę Złotego Lwa na wydarzeniu odbywającym się w Wenecji. To nie oznacza dobrych wiadomości dla filmu Małgorzaty Szumowskiej i też dobrze ocenianego filmu Śniegu już nigdy nie będzie.

W recenzjach Nomadland jest chwalone przede wszystkim za wyjątkowy sposób opowiadania historii, która wsparta została fantastycznymi zabiegami operatorskimi. Zhao przechodzi samą siebie jeśli chodzi o przedstawianie surowego klimatu, ale sprawiającego tym samym ogromne wrażenie. Krytycy zwracają też uwagę na melancholijny charakter filmu, gdzie w centrum wydarzeń mamy tak naprawdę tylko jedną bohaterkę i doświadczamy historię przez jej pryzmat. W tej roli świetnie poradziła sobie McDormand. To bardzo intymna opowieść, ale fantastycznie napisana i wyreżyserowana.

Krytycy są zgodni, że tym filmem Zhao ugruntowała swoją pozycję w branży jako bardzo uzdolniona reżyserka i jej film jest wymieniany wśród faworytów do zdobycia wielu nagród na Oscarach.